В Україні дрони почнуть доставляти ліки та донорські органи

Кабмін схвалив запуск експериментального проекту, в рамках якого безпілотники доставлятимуть між лікарнями ліки, донорські органи та інші медичні вантажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Facebook .

За його словами, першим майданчиком проекту стане Інститут серця МОЗ України. У закладу вже є три спеціалізовані безпілотники, які можуть долати відстань до 700 км та приземлятися на майданчиках лікарень.

Польоти погоджуватимуться з військовими. Дрони отримають спеціальний статус і ідентифікуватимуться у повітрі. Під час повітряної тривоги безпілотники можуть приземлятися в резервних точках.

На основі проекту Кабмін планує створити українську систему управління польотами цивільних безпілотників та розробити правила їхнього безпечного використання.

Глава Кабміну звернув увагу, що через війну та складні дорожні ситуації перевезення медичних вантажів на автомобілях забирає критично важливий час для порятунку життів.

"Особливо це стосується трансплантації, де швидкість доставки має вирішальне значення. Дрони зможуть швидше доставляти між лікарнями лікарські засоби, медичні вироби, зразки крові для тестування та донорські органи, у тому числі із віддалених районів", - зазначив прем'єр.