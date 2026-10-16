В Украине дроны начнут доставлять лекарства и донорские органы

Кабмин одобрил запуск экспериментального проекта, в рамках которого беспилотники будут доставлять между больницами лекарства, донорские органы и другие медицинские грузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Facebook .

По его словам, первой площадкой проекта станет Институт сердца Минздрава Украины. У учреждения уже есть три специализированных беспилотника, которые могут преодолевать расстояние до 700 км и приземляться на площадках больниц.

Полеты будут согласовываться с военными. Дроны получат специальный статус и будут идентифицироваться в воздухе. Во время воздушной тревоги беспилотники смогут приземляться в резервных точках.

На основе проекта Кабмин планирует создать украинскую систему управления полетами гражданских беспилотников и разработать правила их безопасного использования.

Глава Кабмина обратил внимание, что из-за войны и сложных дорожных ситуаций перевозка медицинских грузов на автомобилях забирает критически важное время для спасения жизней.

"Особенно это касается трансплантации, где скорость доставки имеет решающее значение. Дроны смогут быстрее доставлять между больницами лекарственные средства, медицинские изделия, образцы крови для тестирования и донорские органы, в том числе из отдаленных районов", - отметил премьер.