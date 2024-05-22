ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні за дрібні крадіжки строки у в’язниці замінять на штрафи

Україна, Середа 22 травня 2024 13:15
UA EN RU
В Україні за дрібні крадіжки строки у в’язниці замінять на штрафи Фото: Рада підвищила поріг дрібної крадіжки у 15 разів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в першому читанні проект закону про підвищення суми крадіжок, за які передбачена кримінальна відповідальність та строки у в’язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проект № 11068 підтримали 265 депутатів.

Проектом передбачено, що сума крадіжки, за яку передбачена кримінальна відповідальність, зросте до 4552 гривень (зараз - лише 302,80 гривень).

Обґрунтування проекту закону

Як зазначається в пояснювальній записці, крадіжка, учинена в умовах воєнного або надзвичайного стану - є особливо кваліфікованим складом злочину. Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану одразу кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

З 1 січня 2024 року викрадення чужого майна є кримінально караним діянням, якщо його вартість становить більше 302 гривень 80 копійок.

Статистичні дані вказують, що у 2023 році зареєстровано 82 123 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, передбачених статтею 185 КК України, з яких у 48 921 повідомлено про підозру, до суду скеровано 44 924 кримінальних проваджень та 30 155 кримінальних проваджень закрито.

Автори наводять дані судових рішень, коли засуджували за крадіжку пляшки віскі з магазину вартістю 596 гривень.

Що передбачає проекту

У запропонованій редакції викрадення чужого майна стане кримінально караним діянням, якщо його вартість становитиме більше 4 542 гривень.

Водночас пропонується збільшити штрафи за дрібні крадіжки з 1700 до 8500 гривень.

Нагадаємо, за даними МВС, під час війни рівень злочинності в Україні не збільшився. Зокрема вулична злочинність стала меншою, але зросла кількість тяжких і особливо тяжких злочинів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Кримінальна справа
NEWS
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією