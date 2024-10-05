Міноборони допустило до експлуатації понад 600 зразків ОВТ вітчизняного виробництва

З початку 2024 року до експлуатації у ЗСУ допущено понад 900 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ). З них більше 600 - це вітчизняне виробництво.

Про це заявив перший заступ міністра оборони України Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.

Зокрема, серед кодифікованих і допущених до експлуатації новинок ОВТ найбільше автотранспорту, безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, зв'язку, інженерних засобів та наземних роботизованих платформ.

"У 2024 році вітчизняні зброярі не лише збільшили обсяги виробництва ОВТ за широкою номенклатурою, а й створюють чимало нових зразків. Йдеться про виробництво високотехнологічної зброї, роль якої помітно зростає на полі бою. Наразі ми працюємо над низкою важливих проєктів, реалізація яких збільшить нашу вогневу потужність. Деталізувати не можу, сьогодні це питання потребує тиші", - розповів генерал-лейтенант.

Гаврилюк додав, що з понад 600 зразків вітчизняного ОВТ, які було допущено у 2024 році, майже половину допустили упродовж третього кварталу.

"Щоб збільшити спроможності Сил оборони у небі та на землі, значно розшити номенклатуру виробництва ефективних інструментів війни, нам важливо нарощувати військово-технічну співпрацю з партнерами. Чим більше ми залучимо фінансових та технологічних інвестицій, тим менше шансів буде у Кремля реалізувати свої агресивні плани", - наголосив він.

Також генерал-лейтенант навів приклад минулих показників. Зокрема, протягом всього 2023 року в Україні було кодифіковано 405 зразків ОВТ, зокрема 244 - вітчизняного виробництва.