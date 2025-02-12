Україні доведеться купувати газ за високими цінами, витрати ляжуть на бізнес, - експерт

У виданні зазначають, що помилки "Нафтогазу" могли спричинити дефіцит стратегічного запасу газу в Україні. Експерти прогнозують: газ доведеться закуповувати за високими цінами, а витрати можуть лягти на бізнес.

Зокрема, Рябцев називає потенційним покривачем додаткових витрат на закупівлю газу найбільших українських платників податків.

"Цю вартість закладуть у вартість газу для промисловості", - сказав він.

Рябцев вважає, що для завершення цього опалювального сезону варто придбати щонайменше 1 млрд кубометрів газу.

"А краще два. Хоч він з великою ймовірністю не знадобиться. Але ліпше, щоб він був. Це той самий стратегічний запас, який має бути сформований", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, Парламентська тимчасова слідча комісія з енергетики установила дефіцит газу для проходження зими.