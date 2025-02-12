Украине придется покупать газ по высоким ценам, расходы лягут на бизнес, - эксперт

В издании отмечают, что ошибки "Нафтогаза" могли вызвать дефицит стратегического запаса газа в Украине. Эксперты прогнозируют: газ придется закупать по высоким ценам, а расходы могут лечь на бизнес.

В частности, Рябцев называет потенциальным покрывателем дополнительных расходов на закупку газа крупнейших украинских налогоплательщиков.

"Эту стоимость заложат в стоимость газа для промышленности", - сказал он.

Рябцев считает, что для завершения этого отопительного сезона стоит приобрести минимум 1 млрд кубометров газа.

"А лучше два. Хотя он с большой вероятностью не понадобится. Но лучше, чтобы он был. Это тот самый стратегический запас, который должен быть сформирован", - подчеркнул эксперт.

Напомним, Парламентская временная следственная комиссия по энергетике установила дефицит газа для прохождения зимы.