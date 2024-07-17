В Україні достроково відремонтували блок АЕС та підключили до системи

"Енергетики достроково закінчили плановий ремонт атомного енергоблока. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в прес-службі "Енергоатому", до системи підключений "енергоблок-тисячник", тобто на 1 гВт.

Як зазначили в Міненерго, атомна генерація — основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива зараз та покриває більше половини енергоспоживання.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків на Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) та Південноукраїнській (три блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій росіянами ЗАЕС.