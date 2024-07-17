В Украине досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе

"Энергетики досрочно закончили плановый ремонт атомного энергоблока. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы в сложный период", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе "Энергоатома", к системе подключен "энергоблок-тысячник", то есть на 1 гВт.

Как отметили в Минэнерго, атомная генерация - основа энергетической стабильности и независимости Украины. Она была базовой и для полномасштабного вторжения, а особенно важна сейчас и покрывает более половины энергопотребления.

До начала полномасштабного вторжения в Украину работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории 9 блоков на Хмельницкой (два блока), Ровенской (четыре блока) и Южноукраинской (три блока) АЭС. Еще шесть блоков расположены на оккупированной россиянами ЗАЭС.