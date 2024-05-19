В Україні дослідили фаст-фуд: де найвищий рівень трансжирів

В Україні запущено проєкт ВООЗ FEEDCities із дослідження міського харчового середовища та оцінювання вмісту трансжирів, натрію і калію у найпоширеніших продуктах, які споживають українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Згідно з дослідженнями, споживання понад 2,2 г промислово вироблених трансжирів на день, підвищує ризик померти від серцево-судинних захворювань на 20-32%.
В рамках проєкт ВООЗ FEEDCities фахівці вирішили перевірити вміст шкідливих речовин в найпоширеніших продуктах, які споживають українці.
У Львові були відібрані 120 зразків продуктів: у супермаркетах та закладах громадського харчування. Їхній склад був детально проаналізований.
"З’ясувалося, що у понад 30% протестованих продуктів кількість трансжирів перевищує встановлене нормативно-правовими актами допустиме значення", - повідомили в МОЗ.
Серед вуличної їжі - ТЖК найбільше у:
Серед магазинних продуктів - у:
Нагадаємо, раніше ми писали пояснення від дієтолога, щодо того, чи є безпечна кількість трансжирів в раціоні на день.
Крім того, РБК-Україна повідомляли, які продукти, на думку лікарів, підтримують здоров'я печінки.
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