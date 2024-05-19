В Україні дослідили фаст-фуд: де найвищий рівень трансжирів

Нагадаємо, раніше ми писали пояснення від дієтолога, щодо того, чи є безпечна кількість трансжирів в раціоні на день.

Крім того, РБК-Україна повідомляли, які продукти, на думку лікарів, підтримують здоров'я печінки.

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