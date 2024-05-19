В Украине исследовали фаст-фуд: где высокий уровень трансжиров

Согласно исследованиям, потребление свыше 2,2 г промышленно производимых трансжиров в день повышает риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 20-32%.

В рамках проекта ВОЗ FEEDCities специалисты решили проверить содержание вредных веществ в самых распространенных продуктах, которые потребляют украинцы.

Пилотным городом стал Львов

Во Львове было отобрано 120 образцов продуктов: в супермаркетах и общепитах. Их состав был детально проанализирован.

"Выяснилось, что более 30% протестированных продуктов количество трансжиров превышает установленное нормативно-правовыми актами допустимое значение", - сообщили в Минздраве.

Среди уличной еды - ТЖК больше всего в:

пиццы,

дамы,

донерах,

фалофели,

круассанах,

пирожных.

Среди магазинных продуктов - в: