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В Украине исследовали фаст-фуд: где высокий уровень трансжиров

Фото: трансжиры в уличной еде (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Украине запущен проект ВОЗ FEEDCities по исследованию городской пищевой среды и оценке содержания трансжиров, натрия и калия в самых распространенных продуктах, которые потребляют украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Согласно исследованиям, потребление свыше 2,2 г промышленно производимых трансжиров в день повышает риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 20-32%.

В рамках проекта ВОЗ FEEDCities специалисты решили проверить содержание вредных веществ в самых распространенных продуктах, которые потребляют украинцы.

Пилотным городом стал Львов

Во Львове было отобрано 120 образцов продуктов: в супермаркетах и общепитах. Их состав был детально проанализирован.

"Выяснилось, что более 30% протестированных продуктов количество трансжиров превышает установленное нормативно-правовыми актами допустимое значение", - сообщили в Минздраве.

Среди уличной еды - ТЖК больше всего в:

  • пиццы,
  • дамы,
  • донерах,
  • фалофели,
  • круассанах,
  • пирожных.

Среди магазинных продуктов - в:

  • тортах,
  • печенье,
  • десертах на основе молочных продуктов,
  • мороженое,
  • замороженные продукты,
  • маргарини,
  • сырые,
  • переработанном мясе.

Напомним, ранее мы писали пояснения от диетолога относительно того, есть ли безопасное количество трансжиров в рационе в день.

Кроме того, РБК-Украина сообщали, какие продукты, по мнению врачей, поддерживают здоровье печени.

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трансжириМинистерство здравоохранения Украины