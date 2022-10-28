В Україні домінує ринок працедавця: де можна знайти роботу

Як зазначається у звіті, зменшення випуску та доходів підприємств, а також очікування триваліших воєнних дій стримують підприємства у своїх планах нарощування штату працівників, про що свідчать дані сайтів пошуку роботи. Водночас підприємства не відчувають браку кваліфікованих працівників.

"У результаті в Україні досі домінує ринок працедавця - кількість вакансій хоч і зросла порівняно з березнем квітнем, все ще залишається удвічі-втричі (залежно від сфери діяльності) меншою за ту, що була до повномасштабної агресії", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, зберігаються регіональні та секторальні диспропорції. Так, у вересні, за даними сайтів пошуку роботи, на Київ припадало близько 30% усіх актуальних вакансій в Україні. Наразі переважають вакансії у сфері обслуговування, робітничих спеціальностей та торгівлі.

Зростання кількості резюме дещо сповільнилося через пожвавлення попиту на робочу силу, мобілізацію і міграцію за кордон. Однак кількість резюме все ще значно перевищує минулорічні показники (у 1,5 раза, за даними сайтів пошуку роботи). У результаті навантаження на одну вакансію (співвідношення між кількістю резюме та вакансій) хоча і скорочується, але все ще значно перевищує довоєнний рівень.

"Це свідчить про активний пошук роботи українцями та підтверджує оцінки НБУ щодо високого рівня безробіття", - йдеться в огляді.