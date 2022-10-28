UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні домінує ринок працедавця: де можна знайти роботу

Фото: роботодавці диктують умови на ринку праці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попри певне пожвавлення економічної активності в Україні, більшість підприємств усе ще працює значно нижче довоєнного рівня завантаженості. Кількість вакансій удвічі-втричі нижче за довоєнну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2022 року).

Як зазначається у звіті, зменшення випуску та доходів підприємств, а також очікування триваліших воєнних дій стримують підприємства у своїх планах нарощування штату працівників, про що свідчать дані сайтів пошуку роботи. Водночас підприємства не відчувають браку кваліфікованих працівників.

"У результаті в Україні досі домінує ринок працедавця - кількість вакансій хоч і зросла порівняно з березнем квітнем, все ще залишається удвічі-втричі (залежно від сфери діяльності) меншою за ту, що була до повномасштабної агресії", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, зберігаються регіональні та секторальні диспропорції. Так, у вересні, за даними сайтів пошуку роботи, на Київ припадало близько 30% усіх актуальних вакансій в Україні. Наразі переважають вакансії у сфері обслуговування, робітничих спеціальностей та торгівлі.

Зростання кількості резюме дещо сповільнилося через пожвавлення попиту на робочу силу, мобілізацію і міграцію за кордон. Однак кількість резюме все ще значно перевищує минулорічні показники (у 1,5 раза, за даними сайтів пошуку роботи). У результаті навантаження на одну вакансію (співвідношення між кількістю резюме та вакансій) хоча і скорочується, але все ще значно перевищує довоєнний рівень.

"Це свідчить про активний пошук роботи українцями та підтверджує оцінки НБУ щодо високого рівня безробіття", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році реальні зарплати зростатимуть з огляду на підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Україниработа в Украине