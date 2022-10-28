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В Украине доминирует рынок работодателя: где можно найти работу

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Украина, Пятница 28 октября 2022 13:27
В Украине доминирует рынок работодателя: где можно найти работу Фото: работодатели диктуют условия на рынке труда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на определенное оживление экономической активности в Украине, большинство предприятий все еще работает значительно ниже довоенного уровня загруженности. Количество вакансий в два-три раза ниже довоенного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2022 года).

Как отмечается в отчете, уменьшение выпуска и доходов предприятий, а также ожидания более длительных военных действий сдерживают предприятия в своих планах наращивания штата работников, о чем свидетельствуют данные сайтов поиска работы. В то же время, предприятия не испытывают недостатка квалифицированных работников.

В Украине доминирует рынок работодателя: где можно найти работу

"В результате в Украине до сих пор доминирует рынок работодателя - количество вакансий хоть и возросло по сравнению с мартом-апрелем, все еще остается в два-три раза (в зависимости от сферы деятельности) меньше того, что было до полномасштабной агрессии", - говорится в отчете.

По данным НБУ, сохраняются региональные и секторальные диспропорции. Так, в сентябре, по данным сайтов поиска работы, на Киев приходится около 30% всех актуальных вакансий в Украине. В настоящее время преобладают вакансии в сфере обслуживания, рабочих специальностей и торговли.

Рост количества резюме несколько замедлился из-за оживления спроса на рабочую силу, мобилизации и миграции за границу. Однако количество резюме все еще значительно превышает показатели прошлого года (в 1,5 раза, по данным сайтов поиска работы). В результате нагрузка на одну вакансию (соотношение между количеством резюме и вакансий), хотя и сокращается, но все еще значительно превышает довоенный уровень.

В Украине доминирует рынок работодателя: где можно найти работу

"Это свидетельствует об активном поиске работы украинцами и подтверждает оценки НБУ относительно высокого уровня безработицы", - говорится в обзоре.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году реальные зарплаты будут расти, учитывая повышение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях, но довольно медленно из-за отраслевых диспропорций.

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