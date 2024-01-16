В Україні до кінця березня запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР

За його словами, станом на сьогодні в Україні вже 244 камери фіксації ПДР.

"До кінця березня ми маємо доєднати ще 50 камер, які будуть впливати на порушення, які сьогодні вчиняються на автошляхах, і я зараз говорю саме про перевищення швидкісного режиму", - сказав Тимченко.