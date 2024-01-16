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В Україні до кінця березня запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР

Фото: в Україні до кінця березня запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На українських дорогах до кінця березня 2024 року запрацюють ще 50 камер фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на сьогодні в Україні вже 244 камери фіксації ПДР.

"До кінця березня ми маємо доєднати ще 50 камер, які будуть впливати на порушення, які сьогодні вчиняються на автошляхах, і я зараз говорю саме про перевищення швидкісного режиму", - сказав Тимченко.

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 січня на українських дорогах додатково запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху.

Про те, як працює система автоматичної фіксації порушень ПДР, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниПДР