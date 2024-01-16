В Україні до кінця березня запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР

На українських дорогах до кінця березня 2024 року запрацюють ще 50 камер фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на сьогодні в Україні вже 244 камери фіксації ПДР.

"До кінця березня ми маємо доєднати ще 50 камер, які будуть впливати на порушення, які сьогодні вчиняються на автошляхах, і я зараз говорю саме про перевищення швидкісного режиму", - сказав Тимченко.