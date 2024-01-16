ua en ru
Вт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні до кінця березня запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР

Україна, Вівторок 16 січня 2024 12:24
UA EN RU
В Україні до кінця березня запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР Фото: в Україні до кінця березня запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На українських дорогах до кінця березня 2024 року запрацюють ще 50 камер фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на сьогодні в Україні вже 244 камери фіксації ПДР.

"До кінця березня ми маємо доєднати ще 50 камер, які будуть впливати на порушення, які сьогодні вчиняються на автошляхах, і я зараз говорю саме про перевищення швидкісного режиму", - сказав Тимченко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 січня на українських дорогах додатково запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху.

Про те, як працює система автоматичної фіксації порушень ПДР, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України ПДР
NEWS
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена щодо стратегії у війні з РФ, - Bloomberg
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена щодо стратегії у війні з РФ, - Bloomberg
DAILY
Випробування морозами. Як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Випробування морозами. Як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу