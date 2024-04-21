В Україні діти можуть безкоштовно оздоровитися в "Артеку": перелік категорій

Уряд України змінив порядок використання коштів, передбачених у бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у таборі "Артек".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У відомстві уточнили, що до переліку категорій дітей, які отримують безоплатні путівки в "Артек", додали:
Документом передбачено, що половина путівок до Міжнародного дитячого центру "Артек" будуть виділені для дітей, які проживають на території активних бойових дій.
Раніше уточнювалося, що у 2024 році безоплатні путівки також надаватимуть:
Раніше РБК-Україна повідомляло, які медичні довідки знадобляться, якщо ваша дитина збирається йти в садок.
Також з початку квітня 2024 року уряд України розширив державну соціальну підтримку для дітей, які втратили батьків-добровольців.
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