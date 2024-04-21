В Україні діти можуть безкоштовно оздоровитися в "Артеку": перелік категорій

Хто тепер зможе отримати путівку

У відомстві уточнили, що до переліку категорій дітей, які отримують безоплатні путівки в "Артек", додали:

дітей учасників бойових дій, зокрема й добровольців, визначених у пунктах 19-24 частини 1 статті 6 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначених у частині першій статті 10-1 Закону;

дітей, зареєстрованих як ВПО, які отримують допомогу на проживання ВПО.

Документом передбачено, що половина путівок до Міжнародного дитячого центру "Артек" будуть виділені для дітей, які проживають на території активних бойових дій.

Хто раніше міг розраховувати на путівку

Раніше уточнювалося, що у 2024 році безоплатні путівки також надаватимуть: