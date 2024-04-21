В Украине дети могут бесплатно оздоровиться в "Артеке": перечень категорий

Правительство Украины изменило порядок использования средств, предусмотренных в бюджете для организации оздоровления и отдыха детей в лагере "Артек".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В ведомстве уточнили, что в перечень категорий детей, которые получают бесплатные путевки в "Артек", добавили:
Документом предусмотрено, что половина путевок в Международный детский центр "Артек" будут выделены для детей, проживающих на территории активных боевых действий.
Ранее уточнялось, что в 2024 году бесплатные путевки также будут предоставлять:
Ранее РБК-Украина сообщало, какие медицинские справки понадобятся, если ваш ребенок собирается уходить в садик.
Также с начала апреля 2024 года правительство Украины расширило государственную социальную поддержку для детей, потерявших родителей-добровольцев.
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