В Україні діє більше 200 університетів для пенсіонерів, - Мінсоцполітики

Як розповіла заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва, наразі в Україні функціонує більше ніж 200 відповідних закладів навчання, послугами яких протягом 2023 року скористались більш як 23 тисячі людей.

"Програма досить ефективна для підтримки людей похилого віку. По-перше, саме там охочі можуть отримати важливі цифрові навички, є громади, де викладаються курси іноземних мов для людей старшого віку", - розповіла Токарєва.

Водночас заступниця міністра зауважила, що це не єдина програма соціальної підтримки для людей похилого віку. Більше 20 тисяч соціальних працівників й соціальних робітників щодня працюють з людьми старшого віку, а також людьми з інвалідністю.

“Перш за все ми звертаємо увагу та тих людей старшого віку, які не можуть виконувати самі звичну роботу, їм потрібна стороння підтримка. Тут ми дивимось на потреби кожної окремої людини. Це може бути базова підтримка чи налагодження соціальної роботи. Зараз дуже багато сервісів, які надають послуги онлайн, дуже часто соціальні працівники отримують саме такі запити - допомогти опанувати онлайн сервіси. Це також окремий вид підтримки для людей старшого віку”, - пояснила Токарєва.