В Украине дешевеют капуста и картофель: какие цены на овощи и фрукты в октябре 2026 года

В Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста, тогда как помидоры снова подорожали. За неделю снизились цены также на картофель, огурцы и ряд других овощей. Цены на фрукты изменились разнонаправленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

На прошлой неделе изменения на рынке были неравномерными. Увеличение предложения белокочанной капусты сопровождалось снижением цен. В то же время, помидоры продолжили дорожать.

Какие овощи дешевеют, а какие дорожают

За неделю с 9 по 16 октября цены на белокочанную капусту снизились с 17-20 до 16-18 гривен за килограмм. Картофель подешевел с 11-14 до 10-13 гривен, а огурцы - с 50-65 до 40-60 гривен за килограмм.

Помидоры, напротив, подорожали. Если неделей раньше их продавали по 55-65 гривен за килограмм, то 16 октября цены составляли 55-75 гривен.

Также подешевели кабачки - с 30-35 до 25-30 гривен за килограмм, баклажаны - с 45-60 до 40-55 гривен. Цена цветной капусты снизилась с 50-60 до 40-50 гривен за килограмм, а диапазон цен на сладкий перец сузился с 30-65 до 45-60 гривен.

В то же время, цены на некоторые овощи остались неизменными. Свекла стоила 13-15 гривен за килограмм, пекинская капуста - 30-35 гривен, редис - 45-50 гривен, чеснок - 70-180 гривен.

Среди зелени подорожал зеленый лук: с 60-100 до 115-125 гривен за килограмм. В то же время укроп подешевел со 175-185 до 155-165 гривен, петрушка - со 125-135 до 115-125 гривен, а салат - со 100-120 до 80-100 гривен за килограмм.

Что происходит с ценами на фрукты и ягоды

Во фруктовом сегменте по количеству предложений лидируют яблоки. Продавцов этого фрукта стало больше. Также участники платформы часто предлагали виноград и гранаты, а продажи хурмы из Узбекистана снова активизировались. Груша выбыла из списка наиболее часто продаваемых товаров.

За неделю виноград подорожал: цены выросли с 50-110 до 75-180 гривен за килограмм. Дыни также прибавили в цене - с 35-50 до 35-60 гривен. Бананы подорожали с 65-70 до 70-75 гривен за килограмм.

В то же время гранаты подешевели со 190-250 до 140-170 гривен за килограмм. Цены на лимоны снизились с 70-95 до 70-85 гривен, а на киви - со 140-160 до 130-150 гривен.

Также изменились ценовые диапазоны некоторых фруктов. Груши предлагали по 35-90 гривен за килограмм против 40-80 гривен неделей раньше, а сливы - по 35-75 гривен против 50-65 гривен.

Диапазон цен на малину сузился с 220-370 до 250-270 гривен за килограмм, на нектарины - с 90-140 до 100-120 гривен, а на апельсины - с 60-120 до 85-110 гривен.