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Гречка уже по 81 грн: як подорожчала крупа в супермаркетах та які ціни на інші продукти

16:58 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Гречка уже по 81 грн: як подорожчала крупа в супермаркетах та які ціни на інші продукти Фото: Ціни на продукти в супермаркетах зросли (коллаж РБК-Україна)
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Станом на 15 жовтня в найбільших українських торговельних мережах спостерігається різнонаправлена динаміка цін на базовий харчовий кошик. Зокрема, суттєво зросла вартість гречки та молока.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 15 жовтня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Як змінилися ціни на продукти

Гречка (+11-15 грн): Відчутно подорожчала в більшості мереж. В АТБ та Novus ціна зросла з 66-70 грн до 81 грн/кг. Найдешевшою залишається акційна пропозиція в "Сільпо" - 55 грн/кг (різниця між мережами сягає понад 26 грн).

Яйця (-7-20 грн): Зазнали найбільшого здешевлення. У "Сільпо" десяток С1 можна придбати за 39 грн, в АТБ подешевшав десяток з 73,3 грн до 65,9 грн, а в "Ашані" поштучні яйця здешевшали з 5,8 грн до 5,0 грн/шт.

Молоко (+1,9-2,5 грн): Помірно зростає в ціні. Пачка 450 г в АТБ та "Сільпо" додала близько 2 грн і коштує 22,3-22,5 грн.

Гречка уже по 81 грн: як подорожчала крупа в супермаркетах та які ціни на інші продукти
Ціни на продукти в супермаркетах 15 жовтня

Хліб та олія: Ціни залишаються стабільними. Половинка хліба коштує від 14,6 грн ("Сільпо") до 25,8 грн (Novus), а пляшка олії 0,5 л - від 49,4 грн ("Ашан") до 57 грн ("Сільпо").

Детальні ціни в супермаркетах (15 жовтня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці (0,35 кг) - 14,59 грн
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.
  • "Ашан": хліб "Формула смаку житній діабетичний формовий" (300 г) - 21,30 грн
  • Novus: хліб "Marka Promo Український" половина нарізаний (400 г) - 25,79 грн

Гречка

  • "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)
  • АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 81,30 грн.
  • Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 81,49 грн.
  • "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 74,90 грн.

Яйця

  • "Ашан": яйця С1 (поштучно) - 5,00 грн/шт (50,00 грн за десяток)
  • "Сільпо": яйця "Від доброї курки Свіжість" С1 (10 шт) - 39,19 грн
  • Novus: яйця Marka Promo С1 (10 шт) - 68,99 грн
  • АТБ: яйця "Своя лінія" 1 категорія (10 шт) - 65,90 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 22,30 грн
  • "Сільпо": молоко" Повна Чаша" пастеризоване 2,6% (450 г) - 22,49 грн
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (900 г) - 45,90 грн
  • Novus: молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
  • АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
  • "Сільпо": олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 56,99 грн
  • Novus: олія соняшникова "Щедрий Дар" рафінована дезодорована 500 мл) - 64,62 грн

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