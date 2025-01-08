В Україні розширять перелік послуг в рамках медичних гарантій: що зміниться

Зокрема, це закупівля послуг з психіатричної допомоги мультидисциплінарними командами в нових центрах ментального здоров'я, а також впровадження ПЕТ-КТ-діагностики для лікування онкологічних захворювань. Як зазначила Наталія Гусак, такі зміни спрямовані на покращення доступу до спеціалізованої медичної допомоги та підвищення якості обслуговування пацієнтів.

Послуги психіатричної допомоги мультидисциплінарними командами

Нове впровадження у програму медгарантій передбачає закупівлю послуг психіатричної допомоги мультидисциплінарними командами, що працюватимуть у центрах ментального здоров'я. Ці центри з'являться в кластерних та надкластерних медичних закладах охорони здоров'я, що дозволить забезпечити більш ефективну та комплексну допомогу людям з психічними розладами.

Особливою новацією стане закупівля ПЕТ-КТ-діагностики, яка є надзвичайно важливою для виявлення та лікування окремих онкологічних захворювань. Ця діагностика дуже дороговартісна, тому включення її в програму медгарантій надасть пацієнтам можливість отримати необхідні обстеження безкоштовно.

Базові медичні послуги в рамках програми медгарантій

Попри нововведення, в рамках програми медгарантій зберігаються і базові медичні послуги. До них відносяться первинна, екстрена та спеціалізована меддопомога. Це включає лікування інсультів, інфарктів, онкологічних захворювань, допомогу при пологах, паліативну допомогу, реабілітацію та інші важливі послуги, які надаються безкоштовно.

Наталія Гусак підкреслила важливість укладання декларації з лікарем первинної ланки, який стане основною ланкою між пацієнтом та іншими медичними послугами. Лікар первинної ланки має перенаправити пацієнта до вузьких спеціалістів або на додаткові обстеження в разі необхідності. Це забезпечить ефективне використання програми медгарантій та надання всебічної допомоги.

Безкоштовна медична допомога при критичних станах

Особливу увагу Гусак звернула на важливість безкоштовної медичної допомоги в критичних ситуаціях, таких як інсульт або інфаркт. У разі екстрених випадків, коли пацієнти звертаються до швидкої допомоги, всі необхідні послуги надаються безкоштовно, включаючи діагностику, медичні витратні матеріали та консультації фахівців.