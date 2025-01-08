В Украине расширят перечень услуг в рамках медицинских гарантий: что изменится

В частности, это закупка услуг по психиатрической помощи мультидисциплинарными командами в новых центрах ментального здоровья, а также внедрение ПЭТ-КТ-диагностики для лечения онкологических заболеваний. Как отметила Наталья Гусак, такие изменения направлены на улучшение доступа к специализированной медицинской помощи и повышение качества обслуживания пациентов.

Услуги психиатрической помощи мультидисциплинарными командами

Новое внедрение в программу медгарантий предусматривает закупку услуг психиатрической помощи мультидисциплинарными командами, которые будут работать в центрах ментального здоровья. Эти центры появятся в кластерных и надкластерных медицинских учреждениях здравоохранения, что позволит обеспечить более эффективную и комплексную помощь людям с психическими расстройствами.

Особой новацией станет закупка ПЭТ-КТ-диагностики, которая является чрезвычайно важной для выявления и лечения отдельных онкологических заболеваний. Эта диагностика очень дорогостоящая, поэтому включение ее в программу медгарантий предоставит пациентам возможность получить необходимые обследования бесплатно.

Базовые медицинские услуги в рамках программы медгарантий

Несмотря на нововведения, в рамках программы медгарантий сохраняются и базовые медицинские услуги. К ним относятся первичная, экстренная и специализированная медпомощь. Это включает лечение инсультов, инфарктов, онкологических заболеваний, помощь при родах, паллиативную помощь, реабилитацию и другие важные услуги, которые предоставляются бесплатно.

Наталья Гусак подчеркнула важность заключения декларации с врачом первичного звена, который станет основным звеном между пациентом и другими медицинскими услугами. Врач первичного звена должен перенаправить пациента к узким специалистам или на дополнительные обследования в случае необходимости. Это обеспечит эффективное использование программы медгарантий и оказание всесторонней помощи.

Бесплатная медицинская помощь при критических состояниях

Особое внимание Гусак обратила на важность бесплатной медицинской помощи в критических ситуациях, таких как инсульт или инфаркт. В случае экстренных случаев, когда пациенты обращаются в скорую помощь, все необходимые услуги предоставляются бесплатно, включая диагностику, медицинские расходные материалы и консультации специалистов.