В Україні дефіцит овочесховищ, 35% врожаю не доїжджає до споживача, - Мінагрополітики
Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача через відсутність належних мов зберігання на тлі дефіциту овочесховищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.
Як відзначив Коваль, під час зустрічі з представниками громадського об’єднання лідерів продовольчого рітейлу UFRA було порушено питання розбудови сучасної системи овочесховищ.
За його словами, внаслідок повномасштабної війни Україна втратила більше 281 тисячі тонн одночасного зберігання, а загальний дефіцит складає більше ніж 1,1 млн тонн.
Він пояснив, що овочесховища:
- дозволяють зберігати врожай і продавати його за кращою ціною;
- є інструментом для стримування інфляції та підтримки локальних фермерів;
- забезпечують людей новими робочими місцями, а бюджет - податками;
"Ми рухаємось до моделі агроіндустріальної країни, де не сировина, а перероблена продукція формує економічну вартість. Для порівняння: 1 гектар землі в Україні приносить у середньому 1000 євро експортної виручки, а до прикладу у Данії - це 15 тисяч євро. Наше завдання - скоротити цю різницю", - зауважив він.
Нагадаємо, що в Україні в кінці червня стартували жнива. Як розповідало РБК-Україна, врожай цього року очікується менше, ніж минулого, але підвищити ціни не вдасться.
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