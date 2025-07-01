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В Украине дефицит овощехранилищ, 35% урожая не доезжает до потребителя, - Минагрополитики

Вторник 01 июля 2025 12:53
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В Украине дефицит овощехранилищ, 35% урожая не доезжает до потребителя, - Минагрополитики Фото: Виталий Коваль, министр аграрной политики и продовольствия Украины (facebook.com/koval8)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня 35% урожая овощей не доезжает до потребителя из-за отсутствия надлежащих языков хранения на фоне дефицита овощехранилищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.

Как отметил Коваль, во время встречи с представителями общественного объединения лидеров продовольственного ритейла UFRA был поднят вопрос развития современной системы овощехранилищ.

По его словам, в результате полномасштабной войны Украина потеряла более 281 тысячи тонн единовременного хранения, а общий дефицит составляет более 1,1 млн тонн.

Он пояснил, что овощехранилища:

  • позволяют хранить урожай и продавать его по лучшей цене;
  • являются инструментом для сдерживания инфляции и поддержки локальных фермеров;
  • обеспечивают людей новыми рабочими местами, а бюджет - налогами;

"Мы движемся к модели агроиндустриальной страны, где не сырье, а переработанная продукция формирует экономическую стоимость. Для сравнения: 1 гектар земли в Украине приносит в среднем 1000 евро экспортной выручки, а к примеру в Дании - это 15 тысяч евро. Наша задача - сократить эту разницу", - отметил он.

Напомним, что в Украине в конце июня стартовала жатва. Как рассказывало РБК-Украина, урожай в этом году ожидается меньше, чем в прошлом, но повысить цены не удастся.

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Министерство аграрной политики
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