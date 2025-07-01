В Украине дефицит овощехранилищ, 35% урожая не доезжает до потребителя, - Минагрополитики
Сегодня 35% урожая овощей не доезжает до потребителя из-за отсутствия надлежащих языков хранения на фоне дефицита овощехранилищ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.
Как отметил Коваль, во время встречи с представителями общественного объединения лидеров продовольственного ритейла UFRA был поднят вопрос развития современной системы овощехранилищ.
По его словам, в результате полномасштабной войны Украина потеряла более 281 тысячи тонн единовременного хранения, а общий дефицит составляет более 1,1 млн тонн.
Он пояснил, что овощехранилища:
- позволяют хранить урожай и продавать его по лучшей цене;
- являются инструментом для сдерживания инфляции и поддержки локальных фермеров;
- обеспечивают людей новыми рабочими местами, а бюджет - налогами;
"Мы движемся к модели агроиндустриальной страны, где не сырье, а переработанная продукция формирует экономическую стоимость. Для сравнения: 1 гектар земли в Украине приносит в среднем 1000 евро экспортной выручки, а к примеру в Дании - это 15 тысяч евро. Наша задача - сократить эту разницу", - отметил он.
Напомним, что в Украине в конце июня стартовала жатва. Как рассказывало РБК-Украина, урожай в этом году ожидается меньше, чем в прошлом, но повысить цены не удастся.
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