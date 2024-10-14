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Без ТЦК. В Україні дані вйськовозобов'язаних до 25 років вноситимуть в "Оберіг" автоматично

Фото: чоловіки до 25 років зможуть оновлювати дані без походу до ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Військовозобов'язані чоловіки відом до 25 років зможуть оновлювати дані без походу до ТЦК. При оформленні паспортів дані до реєстру "Оберіг" вноситимуть автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецький обласний ТЦК.

Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє автоматизувати процес обліку призовників, військовослужбовців та резервістів. Згідно з новими правилами, молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть автоматично ставати на облік, без необхідності відвідувати ТЦК та проходити медкомісію.

Для актуалізації даних про чоловіків віком від 16 до 60 років будуть використовуватися реєстри Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить виключити випадки, коли повістки надсилаються особам, які померли, ув'язнені або мають помилки в персональних даних.

Тепер чоловіки віком від 16 до 25 років, які подають заявку на отримання паспорта, автоматично заноситимуться до реєстру "Оберіг" без необхідності проходити військово-лікарську комісію. Це нововведення торкнеться також тих, хто мешкає за кордоном.

Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які мешкають за кордоном, актуальність їх військових документів перевірятиметься при взаємодії з Державною міграційною службою. 

Крім того, молоді люди до 25 років, у тому числі ті, хто живе за кордоном, будуть зараховуватись на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує розширити функціонал мобільного додатку "Резерв+". Найближчим часом у ньому з'являться сервіси для онлайн-рекрутингу та оформлення відстрочки від служби для чоловіків призовного віку.

Детальніше про правила мобілізації в Україні та основні зміни з жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ТЦКМобілізація в Україні