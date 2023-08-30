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В Україні черговий літній рекорд електроспоживання, брали аварійну допомогу

Фото: в Україні черговий рекорд електроспоживання, брали аварійну допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, вчора, 29 серпня, зафіксували новий літній рекорд електроспоживання. Брали аварійну допомогу у Польщі та Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Споживання продовжує бити рекорди. Вчора, 29 серпня, у період вечірнього максимуму попит на електроенергію на 0,7% перевищив попередній рекордний показник 28 серпня", - пише "Укренерго". 

Збільшення електроспоживання створює додаткове навантаження на електростанції, у зв'язку з чим необхідно включати в роботу блоки, які мали б бути на ремонті або ж підготовці до опалювального періоду. 

"Тому для покриття попиту «Укренерго» з 14:00 до 22:00 застосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 2650 МВт·год", - додає пресслужба. 

Зазначається, що аварійна допомога є останнім й найдорожчим заходом реагування, який не вимагає відключення електропостачання у споживачів. 

Як допомогти енергосистемі:

 

  • вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
  • переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
  • вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Зимові обстріли енергоструктури 

Цієї зими російські терористи вдались до масштабних ударів по енергосистемі нашої країни. Це, зі свого боку, змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені, а також планові відключення електроенергії. 

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