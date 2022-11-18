Україні через обстріли загрожує точкове покриття мобільної мережі: що це означає

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента "Київстар" Олександра Комарова в інтерв'ю для "НВ".

Як пояснив Комаров, це залежатиме від стану енергетичної системи. Наразі існує ризик того, що мобільна мережа перетвориться на точкове покриття. Це означає, що одні "острова" будуть зі зв'язком, а інші - без нього.

Президент "Київстару" додав, що на прикладі з Києвом можна побачити, коли в окремих районах зникає мобільний зв'язок через відключення світла, однак це не означає, що усе місто залишається повністю без мережі.

"Це співвідношення працюючих і непрацюючих сайтів таке ж, як і по всій Україні — близько 30%. Якщо говорити про найбільш вразливі на сьогоднішній день області — це Київська, Харківська, Львівська, Полтавська, якщо говорити про цю нещодавню атаку. Відверто, вражені були майже всі області, лише у 2−3 областях не було відключень мережі від електроживлення. У решті були, але відрізнявся масштаб", - відзначив Комаров.