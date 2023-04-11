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В Україні будується радянська модель газового ринку, - Тютюнник

Фото: Олексій Тютюнник (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

В українській енергетиці вибудовується ринок газу за хибною радянською моделлю. Її сутність полягає в абсолютній вертикалі влади в галузі та виконанні вказівок однієї людини або групи людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Регіональної газової компанії Олексія Тютюнника в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, це суперечить європейському курсу України та вимогам Третього енергопакета ЄС.

"Є дві моделі. Перша, європейська модель, яка будується з урахуванням вимог Третього енергопакета. В цій моделі кожен учасник ринку є незалежним гравцем і їм просто розвивати перспективні й інноваційні проекти. Наприклад, біометановий проект або LNG-термінал як самостійні інноваційні ланки учасників і гравців на ринку природного газу в Європі. Друга модель - неринкова. Її сутність полягає в тому, що є абсолютна вертикаль влади в галузі. І всі за командою виконують вказівки від однієї людини або групи людей. Саме цей варіант зараз реалізується в Україні. Вважаю його корупційним і тупиковим", - сказав Тютюнник.

На його думку, ця модель не відповідає європейським директивам і законам, але дуже подібна до тієї, що існує в Росії. Радянську монополію неможливо інтегрувати до європейського простору.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фахівці газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, готові розпочати відновлення газових мереж на територіях, що будуть звільнені в ході контрнаступу ЗСУ.

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