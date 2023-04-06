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Газовики мають план відновлення мереж на територіях, що будуть звільнені в ході контрнаступу, - Тютюнник

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Четвер 06 квітня 2023 15:12
Газовики мають план відновлення мереж на територіях, що будуть звільнені в ході контрнаступу, - Тютюнник Фото: Олексій Тютюнник (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Фахівці газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, готові розпочати відновлення газових мереж на територіях, що будуть звільнені в ході контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Регіональної газової компанії Олексія Тютюнника в інтерв’ю NV.

За його словами, з-поміж компаній, які працюють під брендом РГК, на сьогодні в зоні окупації знаходиться 3 з 4 відділень АТ "Запоріжгаз", які обслуговують половину клієнтів компанії.

"У наших фахівців є чітка дорожня карта, розроблено план заходів з відновлення газових мереж у Запорізькій області. Створено аварійний запас матеріалів та діє система "прозорий склад", завдяки якій кожна компанія бачить, які матеріали є у інших, та у випадку потреби може їх отримати. Впевнений, що після деокупації цих районів ми зможемо відновити газопостачання в розумні терміни", - сказав Тютюнник.

У газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, є великий досвід швидкого відновлення газових мереж у Київській, Чернігівській, Харківській та інших областях. До багатьох міст газ повернули в рекордні строки: до Бучі - за 18 днів, до Ізюма за 20 днів, а до Ірпеня – за місяць.

Також РГК надає допомогу у відновленні інших операторів ГРМ, зокрема АТ "Херсонгаз".

Всього з початку вторгнення російських загарбників газовики поновили розподіл газу для 559 тис. домогосподарств.

Також завдяки власному виробництву газорозподільні компанії замінили 75 тисяч розтрощених рашистами побутових газових лічильників, 603 ГРП та 1424 ШГРП було відновлено та замінено на нові, що були виготовлені на заводах РГК.

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РГК деокупація Газ
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