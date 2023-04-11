ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні будується радянська модель газового ринку, - Тютюнник

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 14:09
В Україні будується радянська модель газового ринку, - Тютюнник Фото: Олексій Тютюнник (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

В українській енергетиці вибудовується ринок газу за хибною радянською моделлю. Її сутність полягає в абсолютній вертикалі влади в галузі та виконанні вказівок однієї людини або групи людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Регіональної газової компанії Олексія Тютюнника в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, це суперечить європейському курсу України та вимогам Третього енергопакета ЄС.

"Є дві моделі. Перша, європейська модель, яка будується з урахуванням вимог Третього енергопакета. В цій моделі кожен учасник ринку є незалежним гравцем і їм просто розвивати перспективні й інноваційні проекти. Наприклад, біометановий проект або LNG-термінал як самостійні інноваційні ланки учасників і гравців на ринку природного газу в Європі. Друга модель - неринкова. Її сутність полягає в тому, що є абсолютна вертикаль влади в галузі. І всі за командою виконують вказівки від однієї людини або групи людей. Саме цей варіант зараз реалізується в Україні. Вважаю його корупційним і тупиковим", - сказав Тютюнник.

На його думку, ця модель не відповідає європейським директивам і законам, але дуже подібна до тієї, що існує в Росії. Радянську монополію неможливо інтегрувати до європейського простору.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фахівці газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, готові розпочати відновлення газових мереж на територіях, що будуть звільнені в ході контрнаступу ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
РГК Газ
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року