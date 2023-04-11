В Украине строится советская модель газового рынка, - Тютюнник

В украинской энергетике выстраивается рынок газа по ложной советской модели. Ее сущность заключается в абсолютной вертикали власти в области и выполнении указаний одного человека или группы людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Региональной газовой компании Алексея Тютюнника в интервью "Экономической правде".

По его словам, это противоречит европейскому курсу Украины и требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Есть две модели. Первая, европейская модель, которая строится с учетом требований Третьего энергопакета. В этой модели каждый участник рынка является независимым игроком и им просто развивать перспективные и инновационные проекты. Например, биометановый проект или LNG-терминал как самостоятельные инновационные звенья участников и игроков на рынке природного газа в Европе. Вторая модель - нерыночная. Ее сущность заключается в том, что есть абсолютная вертикаль власти в отрасли. И все по команде выполняют указания от одного человека или группы людей. Именно этот вариант сейчас реализуется в Украине. Считаю его коррупционным и тупиковым", - сказал Тютюнник.

По его мнению, эта модель не соответствует европейским директивам и законам, но очень похожа на существующую в России. Советскую монополию невозможно интегрировать в европейское пространство.