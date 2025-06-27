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В Україні блокуватимуть спам та телефонні дзвінки шахраїв: як це працюватиме

Фото: Телефонний спам та рекламу в Україні заборонять (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Телефонні оператори в Україні отримали інструменти для боротьби зі спам-викликами. Згодом вони блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.

Про це заявив перший міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

За його словами, це передбачено постановою уряду від 25 червня 2025 р. № 761 про затвердження Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

"Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання", - сказав він.

Як блокуватимуть спам

Федоров заявив, що бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні - виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично.

"Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка", - пояснив міністр.

Федоров повідомив, що також змінюються інші правила:

  • В особистому кабінеті користувача можна буде не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.
  • Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а надає 40 - це вже порушення договору. "І якщо реальна швидкість нижча - можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду", - порадив міністр.
  • Підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.

 

Нагадаємо, операторів мобільного зв’язку зобов'язали забезпечити працездатність мереж в умовах планового або аварійного відключення електропостачання.

Цього року НКЕК затвердила Порядок розгортання малопотужних базових станцій для покриття невеликої території. Таке радіообладнання може бути встановлене у приміщенні або на відкритому повітрі.

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