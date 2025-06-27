В Украине будут блокировать спам и телефонные звонки мошенников: как это будет работать

По его словам, это предусмотрено постановлением правительства от 25 июня 2025 г. № 761 об утверждении Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

"Эти изменения будут вводить постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки", - сказал он.

Как будут блокировать спам

Федоров заявил, что бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет - вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически.

"Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка", - пояснил министр.

Федоров сообщил, что также меняются другие правила: