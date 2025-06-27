В Украине будут блокировать спам и телефонные звонки мошенников: как это будет работать

Телефонные операторы в Украине получили инструменты для борьбы со спам-вызовами. Скоро они будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки.
Об этом заявил первый министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
По его словам, это предусмотрено постановлением правительства от 25 июня 2025 г. № 761 об утверждении Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.
"Эти изменения будут вводить постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки", - сказал он.
Федоров заявил, что бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет - вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически.
"Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка", - пояснил министр.
Федоров сообщил, что также меняются другие правила:
Напомним, операторов мобильной связи обязали обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения.
В этом году НКЭК утвердила Порядок развертывания маломощных базовых станций для покрытия небольшой территории. Такое радиооборудование может быть установлено в помещении или на открытом воздухе.
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