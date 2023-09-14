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В Україні біля кордону з Румунією стався землетрус

Фото: на кордоні України та Румунії зафіксували землетрус (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Землетрус зафіксували у Закарпатській області у четвер, 14 вересня. Підземний поштовх стався поблизу кордону з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Підземний поштовх стався об 11:52 сьогодні, 14 вересня. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 5 км та на відстані 6 км на схід від міста Виноградів. Магнітуда поштовху - 2 бали за шкалою Ріхтера. Він відноситься до невідчутних,

"Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

 

Останній землетрус у Закарпатській області фіксували 15 серпня 2023 року. Тоді магнітуда становила 2,2 бала.

Також на Закарпатті 31 липня стався землетрус магнітудою 2,1 бала за 6 км на захід від міста Свалява.

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Закарпатська область