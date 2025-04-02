В Україні більше не зможуть продавати ліки під виглядом БАДів: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4122-IX, який посилює контроль за виробництвом та обігом БАДів. Документ гармонізує українське законодавство з європейськими нормами та запроваджує нові вимоги до якості, маркування та реалізації добавок.

Які зміни передбачає документ

Чітке визначення БАДів. Закон встановлює офіційне визначення дієтичних добавок, що допоможе уникнути плутанини між ними та лікарськими засобами.

Заборона реєстрації ліків як БАДів. Виробники більше не зможуть реєструвати лікарські засоби під виглядом добавок, що має зменшити випадки введення споживачів в оману та підвищити безпеку таких продуктів.

Контроль за складом. МОЗ упродовж шести місяців затвердить перелік допустимих доз вітамінів, мінералів та інших речовин, які можуть міститися в БАДах. Порушення цих норм загрожуватиме виробникам штрафами.

Посилення відповідальності та штрафи. Підприємці, які надаватимуть неправдиву інформацію про БАДи або продаватимуть їх із порушеннями, можуть отримати штраф:

до 935 тисяч гривень для юридичних осіб (55 мінімальних зарплат);

до 680 тисяч гривень для фізичних осіб-підприємців (40 мінімальних зарплат).

Коли нововведення почнуть працювати

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Він почне діяти з 27 вересня 2025 року.

Протягом року після набрання чинності законом дозволено виробництво та ввезення добавок, що відповідали попереднім вимогам. Однак продавати такі БАДи можна буде лише до закінчення їхнього терміну придатності, але не довше трьох років.