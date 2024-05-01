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Вчений розповів, у чому шкідливість БАДів

Україна, Середа 01 травня 2024 09:39
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Вчений розповів, у чому шкідливість БАДів Фото: Фото: українцям розповіли про шкоду БАДів (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Гурковська

Маркетологи в Україні найчастіше спекулюють на БАДах, називаючи їх засобами "для покращення здоров'я". Але біодобавки не такі корисні, як здається на перший погляд.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів відомий генетик і біогеронтолог, кандидат біологічних наук Олександр Коляда.

"Я б відніс сюди косметологію, яка дуже сильно апелює до науки, хоча реально за порадами до неї не звертається. Це також сапліменти, відомі в Україні як БАДи. І багато різних речей, пов'язаних із схудненням", - перерахував він кошти, на яких найчастіше спекулюють маркетологи.

Генетик нагадав, що ті ж БАДи, наприклад, поділяються на шкідливі, корисні та просто безглузді.

"Кожен з них варто обговорювати окремо. Але що головне потрібно брати до уваги? Критично потрібно ставитися до перебільшених обіцянок. Бади не складають основу здорового способу життя.

Він уточнив, що 100 років тому в еру авітамінозів вони могли вирішити певну проблему, а зараз саплементи, якщо не йдеться про вітаміни, повинні займати в житті умовне двадцяте місце.

"Ще одна шкода, яку я бачу в БАДах - певне когнітивне спотворення. Є ось людина, яка погано спить, зловживає алкоголем, але приймає добавку, яка обіцяє продовжити життя. Але це так не працює, і внесок цих поганих і хороших факторів нерівноцінний", – констатував учений.

БАДи в Україні

Біологічно активна добавка (скорочено БАД), або дієтична добавка - це спеціальний харчовий продукт, який споживається в невеликих кількостях додатково до звичного харчового раціону людини. Важливо пам'ятати, що це ліки, а харчовий продукт.

Раніше доктор Комаровський категорично висловився про біологічно активні добавки і заявив, що вони не мають жодного відношення до лікування хвороб.

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