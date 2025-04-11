Бензин стане дешевшим? Як Трамп обвалює нафтовий ринок і що буде з цінами в Україні

Через заяви президента США Дональда Трампа світові ринки лихоманить. Нафта дешевшає, Росія втрачає мільйони доларів на день, а українці можуть побачити зниження цін на бензин і дизель.

Головне:

Чому Трамп обвалює ціну на нафту і до чого тут Китай?

Чи може бензин в Україні подешевшати на 3 гривні?

Чи може нафта впасти до 40 доларів? І що буде з російським бюджетом?

Чому дешевий барель не зупинить Путіна у війні?

Як це вплине на економіку України: від експорту до гривні?

Навіщо Трампу "нова іграшка" у вигляді 350 млрд доларів від Європи?

Чому через Трампа падають ринки і як це впливає на ціну на нафту

Зміни на світовому ринку нафти почалися ще до того, як Трамп розпочав торгівельну війну. Вони були спричинені рішенням ОПЕК про скасування квот, щоб витіснити експортерів з високою собівартістю видобутку нафти. У травні має відбутися ще більше падіння цін через зростання пропозиції, але через тарифи Трампа і поведінку трейдерів замість повільного зниження на 1-2 долари за барель ціни одразу просіли, пояснює співрозмовник.

"І ми маємо зараз мінімальні котирування за останні чотири роки. Скоріше за все, ця ситуація буде тривати і надалі. Тому що попри 90-денну паузу щодо тарифів, всі розуміють, що Трамп може змінити рішення одним постом в соцмережі", - каже Рябцев.

Вочевидь, низхідний тренд збережеться надовго. Про це свідчать прогнози провідних фінансових організації. Вони погоджуються, що середня вартість Brent буде набагато нижчою, ніж вони очікувалося раніше. Це означає гарні часи для імпортерів і погані для експортерів, підкреслює експерт.

Наприклад, Росія з високою вартістю видобутку не зможе конкурувати з Саудівською Аравією, Кувейтом, ОАЕ. Бо там собівартість близько 10 доларів за барель, а у більшості компаній в РФ - 40 доларів.

З огляду на те, що будуть знижки на російську Urals (від 12 до 14 доларів за барель відносно Brent), то навіть збереження нинішнього рівня котирувань біля 60 доларів за барель призведе до того, що російська нафта буде торгуватися на межі собівартості - 45-50 доларів за барель. А це означає, що бюджет Москви буде втрачати щонайменше 70 млн доларів недоотриманого прибутку на добу. На думку Рябцева, далі буде гірше.

Чи подешевшає пальне в Україні і що може цьому завадити

Зниження нафтових котирувань означатиме, що будуть дешевшати бензин і дизельне паливо.

"Головне, щоб при цьому не дешевшала гривня відносно євро. Якщо цього не буде, то варто очікувати продовження здешевлення нафтопродуктів в Україні щонайменше на 3 гривні з літра. Це впродовж квітня цілком реально", - вважає експерт.

Нафта по 40 доларів - фантастика чи нова реальність?

Ціна на нафту 40 доларів можлива, якщо Трамп не домовиться з державами, щодо яких призупинив на 90 днів дію підвищених мит. Тому що тоді зменшаться обсяги світової торгівлі, попит і можливості купувати нафту. Якщо все це буде відбуватися, то будуть падати фондові ринки, бо на них давно відбулося зрощування ринків акцій, валюти і сировини.

"Капітал буде мігрувати між цими трьома ринками. Зрозуміло, що нафта за низького попиту навряд чи буде острівцем стабільності. Тому кошти будуть з ринку нафти мігрувати на інші. Наприклад, будуть більше вкладатися в акції Tesla чи в акції якихось інших прибічників Трампа", - пояснює Геннадій Рябцев.

Цілком можливо, що в разі такого загострення торгівельної війни між США та всіма іншими, 40 доларів за барель - це навіть не фантастика. Тим більше, що реально нафта саме стільки коштує, додав він.

Чи ослабне Росія від дешевої нафти і чому це не зупинить війну

На жаль, Росія не розвалиться, навіть якщо нафта буде по 40 доларів. "Скоріше росіяни будуть менше їсти, але навряд чи Путін буде скорочувати обсяги військового бюджету. Більше того, він буде забирати кошти з будь-яких інших проєктів і перекидати на війну в Україні. Це якраз і є двіжуха, про яку він казав", - прогнозує експерт.

Що стосується України, то послаблення бойових дій через зниження російських доходів не варто очікувати й тому, що мита стали для Дональда Трампа новою забавкою, і він забув, що збирався стати миротворцем.

А по-друге, коли падають ринки, Україна буде менше виручати за власний експорт. Основні експортні позиції - олійні та зернові культури - будуть дешевшати, і буде здешевлення всього, зокрема, металів. А це означає менше надходження валюти і послаблення гривні.

"Якщо буде невеличке прогнозоване падіння, яке не буде несподіванкою для більшості українських підприємців, то це вже добре. Але будь-які зміни чи, наприклад, рецесія на світовому ринку призведе до негараздів і в українській економіки, яка і так послаблена війною", - сказав Рябцев.

Щодо США, то навряд чи наразі Трамп розуміє наслідки торгівельної війни з усім світом. Скоріше за все, якщо всі мита запрацюють, то і там будуть великі проблеми. Не виключено, що світ у 2025 році буде переживати рецесію і світова економіка піде у мінус.

"З огляду на це, дуже важкі часи будуть, і все залежатиме від того, чи вдасться стримати загострення війни між США і Китаєм. Тому що Китай - це найбільша держава-імпортер і найбільший споживач усього в світі. А також найбільший експортер майже всього, що споживається в світі. Я не знаю, на що розраховує Трамп, тим паче якщо, не дай Боже, загострення торгівельної війни переросте в реальну, наприклад, за Тайвань. Напевно, всі тоді забудуть про російсько-українську війну і будуть займатися іншим", - додав експерт.

Що Трамп хоче від Європи і чому це його "нова іграшка"

Дональд Трамп вимагає, щоб Європа придбала американських енергоносіїв на 350 млрд доларів. Якщо говорити про газ, який коштує на рівні 350-400 доларів за тисячу кубометрів, то це майже все, що закуповує Європа в міжсезоння.

"По-перше, у Америки немає стільки. По-друге, не Трамп вирішує, хто і куди буде продавати цей газ. Вирішують приватні компанії", - пояснює Рябцев.

На його думку, якщо південно-азійські держави запропонують кращі ціни, то американські газовози підуть в Китай, Індію і так далі. А взагалі вимога президента США виглядає дивно, бо це вільний глобальний ринок, і вочевидь Трамп не розуміє, як працює зараз світова економіка.

"Вже забули про стіну на кордоні з Мексикою, про припинення війни в Україні за 24 години. Тепер відстрочка щодо мит, торгівельна війна з Китаєм. Складається враження, що йому нема чим зайнятися, і він хапається за все, як маленька дитина за нову іграшку. Відламає усі колеса, кидає її і перемикає увагу на нову іграшку. Це не політика, це щось незрозуміле", - підкреслив співрозмовник.

Здається, він вважає вирішення проблеми, яке першим приходить у голову, найкращим. Але будь-яка складна проблема має просте неправильне рішення, що й демонструє адміністрація Трампа, додав Рябцев.