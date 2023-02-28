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В Украине арестовали многомиллионное имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России

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Вторник 28 февраля 2023 14:30
В Украине арестовали многомиллионное имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России Фото: в Украине арестовали многомиллионное имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сумская областная прокуратура наложила арест на имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России. Общая сумма имущества составляет более 142 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"Сумская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в 7 уголовных производствах в отношении субъектов хозяйствования по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - пишет пресс-служба.

В рамках уголовных производств было арестовано имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты РФ, на общую сумму более 142 млн грн.

В настоящее время в АРМА были направлены материалы о передаче капитала, именных акций, нематериальных активов почти на 45 млн грн.

"Решается вопрос о передаче в АРМА всего арестованного имущества", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге недавно правоохранители обезвредили деятельность наркокартеля "Двадцатовские". Преступники "снабжали" наркотиками почти все регионы Украины .

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