Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Сума заблокованого майна становить більше 180 млн гривень. Насамперед йде мова про арешт активів підконтрольного Зотову агрохолдингу, який розташований на території Дніпропетровської та Херсонської областей. Це виробничі та складські приміщення на площі більше 13 тисяч квадратних метрів, 16 автомобілів й майже 4 млн гривень на банківських рахунках.

"За даними слідства, менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення Росії Зотов формально вийшов із співзасновників українського агрохолдингу і "переписав" бізнес на своїх родичів", - додає СБУ.

Зотов повністю зберіг контроль за діяльністю підприємства, а частину прибутків спрямовував на підтримку окупаційних угруповань, які воюють проти України. Через оборудку злочинець сподівався уникнути санкцій та кримінального переслідування.

Також Зотов розгорнув інформаційну кампанію в якій широко висвітлював надання продовольчої "гумдопомоги" російським окупантам на фронті від імені свого підприємства.

"Відповідні повідомлення він розмістив на власному Telegram-каналі та на сторінці в забороненій соцмережі "Вконтакте". Також інформація про допомогу окупантам розміщена на офіційному сайті його корпорації", - пише пресслужба.

Під час обшуків в офісі підконтрольного Зотову українського агрохолдингу, в помешканнях й автомобілях директора, а також бухгалтера підприємства було виявлено докази злочинної діяльності фігуранта.

Злочинцю загрожує до 10 років в'язниці.

Фото: в Україні арештували активи бєлгородського депутата Росії на 180 млн гривень (t.me/SBUkr)