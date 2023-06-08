Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що організатором злочинної схеми є колишній народний депутат, член "Партії регіонів". Починаючи з 24 лютого 2022 року, концерн поставив до Росії комплектуючі щонайменше на більше ніж 160 млн гривень.

Фото: ДБР затримало екснардепа, чий концерн забезпечував ВПК Росії після вторгнення (dbr.gov.ua)

Наразі слідчі й оперативні працівники ДБР, а також прокурори проводять більше ніж 30 обшуків. Зокрема, у колишнього народного депутата було виявлено книги, які звеличують Росію й пропагують імперські наративи.

Відповідно до результатів проведеного розслідування слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації увійшли щонайменше 14 осіб.

Одна з наймасштабніших реалізацій ДБР

Наприкінці листопада 2022 року ДБР викрило й блокувало міжнародний канал поставки комплектуючих для ВПК Росії. Також була унеможливлена участь колаборантів, колишніх представників однієї з проросійських партій, у тендерних процедурах.

"Встановлено, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства Росії високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання" , - пише пресслужба.

Фото: ДБР затримало екснардепа, чий концерн забезпечував ВПК Росії після вторгнення (dbr.gov.ua)

Компресори й компресорні установки є комплектуючими в залізничних ракетних комплексах 15П961 "Молодець", які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ ворога. Також використовуються у складі спеціальних броньованих потягів.

Відправлена до Росії продукція використовувалась у військовій сфері, в тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.

"Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. Після повномасштабного вторгнення Росії, власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони", - додає ДБР.

Фото: ДБР затримало екснардепа, чий концерн забезпечував ВПК Росії після вторгнення (dbr.gov.ua)

8 затриманим повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

"Іншим 6 фігурантам, зокрема й громадянам Росії, буде повідомлено про підозру заочно та оголошено в розшук", - додає ДБР.