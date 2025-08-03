В Україні анонсували пенсійну реформу: що пропонує новий міністр соцполітики

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України у найближчі 100 днів запропонує Верховній Раді пенсійну реформу.
Про це заявив міністр Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.
Під час засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів чиновник заявив про бажання змінити підходи до пенсійного забезпечення.
За його словами, міністерство залучатиме народних депутатів на ранніх етапах розробки таких реформ:
Він також повідомив про бажання що найближчим оновити соціальні стандарти, зокрема запровадили базову соціальну допомогу та провести реформу прожиткового мінімуму.
Уютін також повідомив про плани, які залежать від міністерства, не від парламенту. Він зазначив, що незабаром розпочнеться робота над запуском “єдиного вікна” для ВПО, де можна буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду
Нагадаємо, Денис Улютін очолив Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України у липні після змін в уряді. До того він був заступником міністра фінансів.
Текст останнього Меморандуму з МВФ свідчить про те, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії найближчими роками не планується. За допомогою Світового банку Україна розробить концепцію спрощення пенсійної системи та впровадження єдиних умов для призначення страхових пенсій. Ця робота триватиме кілька років.
Спроби реформувати солідарну пенсійну систему та запровадити накопичувальну пенсію періодично фіксуються в Україні принаймні з початку 2000-х років. Водночас жодна з них не була успішною.