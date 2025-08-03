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В Украине анонсировали пенсионную реформу: что предлагает новый министр соцполитики

Фото: Денис Улютин (facebook.com/denys.ulyutin.5)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в ближайшие 100 дней предложит Верховной Раде пенсионную реформу.

Об этом заявил министр Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Во время заседания парламентского Комитета по вопросам социальной политики и прав ветеранов чиновник заявил о желании изменить подходы к пенсионному обеспечению.

По его словам, министерство будет привлекать народных депутатов на ранних этапах разработки таких реформ:

  • Солидарная пенсионная система: гарантированные выплаты по достижению возраста, прямая связь между взносами ЕСВ, их продолжительностью и размером пенсии.
  • Трансформация специальных пенсий в профессиональные, а именно оплата с учетом трех факторов - базовая выплата, вариативная пенсионная составляющая и профессиональная - из разных источников финансирования
  • Введение обязательной накопительной системы.

Он также сообщил о желании в ближайшее время обновить социальные стандарты, в частности ввели базовую социальную помощь и провести реформу прожиточного минимума.

Уютин также сообщил о планах, которые зависят от министерства, не от парламента. Он отметил, что вскоре начнется работа над запуском "единого окна" для ВПЛ, где можно будет получить помощь и поддержку от момента эвакуации до интеграции в новую общину

 

Напомним, Денис Улютин возглавил Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в июле после изменений в правительстве. До этого он был заместителем министра финансов.

Текст последнего Меморандума с МВФ свидетельствует о том, что введение обязательной накопительной пенсии в ближайшие годы не планируется. С помощью Всемирного банка Украина разработает концепцию упрощения пенсионной системы и внедрения единых условий для назначения страховых пенсий. Эта работа будет продолжаться несколько лет.

Попытки реформировать солидарную пенсионную систему и ввести накопительную пенсию периодически фиксируются в Украине по крайней мере с начала 2000-х годов. В то же время ни одна из них не была успешной.

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