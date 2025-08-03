В Украине анонсировали пенсионную реформу: что предлагает новый министр соцполитики

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в ближайшие 100 дней предложит Верховной Раде пенсионную реформу.
Об этом заявил министр Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
Во время заседания парламентского Комитета по вопросам социальной политики и прав ветеранов чиновник заявил о желании изменить подходы к пенсионному обеспечению.
По его словам, министерство будет привлекать народных депутатов на ранних этапах разработки таких реформ:
Он также сообщил о желании в ближайшее время обновить социальные стандарты, в частности ввели базовую социальную помощь и провести реформу прожиточного минимума.
Уютин также сообщил о планах, которые зависят от министерства, не от парламента. Он отметил, что вскоре начнется работа над запуском "единого окна" для ВПЛ, где можно будет получить помощь и поддержку от момента эвакуации до интеграции в новую общину
Напомним, Денис Улютин возглавил Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в июле после изменений в правительстве. До этого он был заместителем министра финансов.
Текст последнего Меморандума с МВФ свидетельствует о том, что введение обязательной накопительной пенсии в ближайшие годы не планируется. С помощью Всемирного банка Украина разработает концепцию упрощения пенсионной системы и внедрения единых условий для назначения страховых пенсий. Эта работа будет продолжаться несколько лет.
Попытки реформировать солидарную пенсионную систему и ввести накопительную пенсию периодически фиксируются в Украине по крайней мере с начала 2000-х годов. В то же время ни одна из них не была успешной.