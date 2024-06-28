В Україні анонсували новий механізм повернення цивільних з Росії

"Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України", - заявив Лубінець.

Він не розкрив більш докладних деталей щодо такого механізму.

Також Лубінець розповів, що під час саміту миру було порушено питання повернення українських дітей та військовополонених.

"Щодо дітей. Пролунало багато нових ініціатив від іноді несподіваних країн. Деталі я не можу розкрити, бо ми всі домовилися, що це закрита частина, і ми її оприлюднимо тоді, коли втілимо її в життя, коли українське суспільство побачить результати", - додав омбудсмен.

Він розповів, що кілька країн країн-учасниць саміту миру розповіли про свої можливості для повернення громадян України з Росії. При цьому кількість учасників коаліції щодо повернення українських дітей збільшилася.

Лубінець вважає, що повернути громадянам України допоможуть нові санкції проти росіян. Зокрема, необхідно створити трибунал, запроваджувати повне ембарго на російську нафту та газ.

"Тільки так росіяни зрозуміють, що їм справді потрібно повертати українських дітей, цивільних та військовополонених", - наголосив він.