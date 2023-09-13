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В Україні анонсували індексацію пенсій: названо терміни

Середа 13 вересня 2023 22:40
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В Україні анонсували індексацію пенсій: названо терміни Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні у 2024 році проведуть індексацію пенсійних виплат.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у вечірньому зверненні.

За його словами, індексація пройде у передбачені законом строки - у березні 2024 року.

"Звичайно, буде суттєва індексація пенсій – плануємо на березень, як це й передбачено законом", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що у держбюджеті на наступний рік акцент робиться не тільки на оборонній промисловості, а й на стимулюванні економіки. Зокрема на збільшенні виробництв, робочих місцях та всьому, що пришвидшить відновлення України.

Індексація пенсій

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.

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Володимир Зеленський пенсії в Україні Індексація зарплат і пенсій
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