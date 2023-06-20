В Україні 22 червня презентують результати першого національного дослідження в сфері ігрової залежності

У період з лютого до травня 2023 року соціологам вдалося опитати понад 9000 гравців - їх відповіді стали основою для ґрунтовного дослідження, результати якого допоможуть державі та бізнесу виробити кращі підходи до запобігання і лікування лудоманії, а також сприятимуть більш відповідальному ставленню до азартних розваг серед самих гравців.

Як відомо, у 2020 році Україна легалізувала діяльність казино й букмекерів, а також створила галузевий наглядовий орган - Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Все це вивело азартну сферу з тіні й водночас актуалізувало питання безпеки серед поціновувачів азарту, котре до цього мало цікавило нелегальних операторів і залишалося без уваги державних органів.

Дослідження Центру відповідальної гри та Favbet має розібратися в тому, хто і як грає в азартні ігри в Україні, а також створити портрети гравців, аби використати їх для розробки низки корисних матеріалів та інструментів для всіх зацікавлених сторін - бізнесу, держави, гравців та суспільства загалом.

22 червня відбудеться презентація результатів дослідження, на якій виступлять автори звіту, представники Міністерства охорони здоров'я України, КРАІЛ, Інституту психіатрії, а також Favbet та інших долучених до проекту бізнесів.

Подія відбудеться в офісі "Укрінформу" в м. Києві по вул. Богдана Хмельницького, 8/16 о 13:00. Також відбуватиметься онлайн-трансляція.