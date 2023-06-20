В Украине 22 июня представят результаты первого национального исследования в сфере игровой зависимости

Компания Favbet выступила главным меценатом первого общеукраинского исследования игровой зависимости, проводимым общественным союзом "Центр ответственной игры" под эгидой Министерства здравоохранения Украины. Результаты исследования будут презентованы 22 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании.
В период с февраля по май 2023 года социологам удалось опросить более 9000 игроков. Их ответы стали базой для основательного исследования, результаты которого помогут государству и бизнесу выработать лучшие подходы к предотвращению и лечению лудомании, а также будут способствовать более ответственному отношению к азартным развлечениям среди самих игроков.
Как известно, в 2020 году Украина легализовала деятельность казино и букмекеров, а также создало отраслевой надзорный орган - Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Все это вывело азартную отрасль из тени и одновременно актуализировало вопрос безопасности среди ценителей азарта, который до этого мало интересовал нелегальных операторов и оставался без внимания государственных органов.
Исследование Центра ответственной игры и Favbet должно разобраться в том, кто и как играет в азартные игры в Украине, а также создать портреты игроков, чтобы использовать их для разработки ряда полезных материалов и инструментов для всех заинтересованных сторон - бизнеса, государства, игроков и общества в целом.
22 июня состоится мероприятие, на котором с результатами исследования выступят авторы отчета, представители Министерства здравоохранения Украины, КРАИЛ, Института психиатрии, а также Favbet и других приобщившихся к проекту бизнесов.
Событие состоится в офисе "Укринформа" в Киеве по ул. Богдана Хмельницкого, 8/16 в 13.00. Также будет проходить онлайн-трансляция.
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