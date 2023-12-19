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В Україні за 2023 було зібрано понад 500 000 доларів донатів в криптовалюті

Вівторок 19 грудня 2023 15:18
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В Україні за 2023 було зібрано понад 500 000 доларів донатів в криптовалюті Фото: в Україні за 2023 було зібрано понад 500 000 доларів донатів в криптовалюті (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

У 2023 році на благодійність за допомогою рішення від Whitepay було зібрано понад 500 000 USDT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Whitepay.

Зазначимо, що 1 USDT привʼязано до курсу долара США у співвідношенні 1:1.

"Ми вдячні партнерам за підтримку наших ініціатив та відкритість до інтеграції новітніх технологій, що здатні змінювати світ на краще. 18,5 мільйонів гривень на добрі справи – це чудовий результат. Для мене вкрай важливо усвідомлювати, що криптовласники поділяють цінності нашої компанії", - прокоментував CEO Whitepay Гліб Удовиченко.

Whitepay - SaaS-компанія, яка надає криптовалютні рішення для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали та платіжні сторінки. Whitepay підтримує понад 140 цифрових активів, з будь-якого гаманця та без комісій для всіх користувачів WhiteBIT.

WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют. WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Також компанія співпрацює з Києво-Могилянською академією, МЗС України, є партнером збірної України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.

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