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В Украине за 2023 год было собрано более 500 000 долларов донатов в криптовалюте

Вторник 19 декабря 2023 15:18
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В Украине за 2023 год было собрано более 500 000 долларов донатов в криптовалюте Фото: в Украине за 2023 год было собрано более 500 000 долларов донатов в криптовалюте (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

В 2023 году на благотворительность с помощью решения от Whitepay было собрано более 500 000 USDT.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сообщение Whitepay.

Отметим, что 1 USDT привязан к курсу доллара США в соотношении 1:1.

"Мы благодарны партнерам за поддержку наших инициатив и открытость к интеграции новейших технологий, которые способны изменять мир к лучшему. 18,5 млн гривен на добрые дела – это отличный результат. Для меня крайне важно осознавать, что криптовладельцы разделяют ценности нашей компании", - прокомментировал CEO Whitepay Глеб Удовиченко.

Whitepay – SaaS-компания, предоставляющая криптовалютные решения для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы и платежные страницы. Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов из любого кошелька и без комиссий для всех пользователей WhiteBIT.

WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Также компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT.

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