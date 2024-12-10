В Україні 169 іноземців стали "закордонними українцями"
Україна надала статус закордонного українця 169 іноземцям. Власники статусу набувають додаткових можливостей, включаючи право на роботу, безкоштовне оформлення віз та навчання в університетах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Україна надала статус закордонного українця
Міністерство закордонних справ України повідомило, що статус закордонного українця було присвоєно 169 іноземцям українського походження, які виявили бажання отримати цей статус.
"Особливо у час війни важливо не лише не втрачати зв’язок з історичною Батьківщиною, але й посилювати його. Ми вдячні всім закордонним українцям за активну підтримку України", - заявила заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца.
Права закордонних українців
Відповідно до закону України “Про закордонних українців”, особи, які набули цей статус, мають такі права:
- Працевлаштування: Можливість працювати в Україні на тих самих умовах, що й громадяни України.
- Оформлення візи: Безоплатне отримання багаторазової візи для відвідування України.
- Імміграція: Право на постійне проживання без урахування квот на імміграцію.
- Освіта: Безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах України в межах державного замовлення.
Нагадаємо, що українські університети залишаються привабливими для іноземців, навіть попри складну ситуацію в країні та війну. Однак, за даними Міністерства освіти і науки України, кількість запрошень на навчання зменшується.