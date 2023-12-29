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В Україні 16 загиблих та майже сотня поранених через масовану атаку

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 12:37
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В Україні 16 загиблих та майже сотня поранених через масовану атаку Фото: в Україні 16 осіб загинули внаслідок атаки 29 грудня (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Через масовану атаку Росії 29 грудня в Україні загинули 16 осіб. Ще майже сотня людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України в Facebook.

"Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей - 6 та 8 років", - заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Він додав, що пошукові роботи тривають. Це може означати, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросте.

Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів російськими окупантами.

Фото: в Україні 16 осіб загинули внаслідок атаки 29 грудня (facebook.com/pgo.gov.ua)

Масована атака

Російські терористи з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках, на складі. У Львові та Одесі є влучання у багатоквартирні будинки, у Дніпрі - у торговий центр, а у Харкові - декілька влучань.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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