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В Україні до 12 років тюрми засудили кілера, який планував вбивство Резнікова та Буданова

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 19:35
В Україні до 12 років тюрми засудили кілера, який планував вбивство Резнікова та Буданова Фото: В Україні до 12 років тюрми засудили кілера, який планував вбивство Резнікова та Буданова (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні до 12 років тюрми засудили російського кілера, який планував вбивство міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи Головного управління Генштабу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вбивство Буданова, Резнікова та відомого українського активіста йому обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів. Фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

"Після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності. За завданням координатора з Москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими", - пояснили в СБУ.

Під час обшуку у зловмисника виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. Суд визнав фігуранта винним за декількома статтями кримінального кодексу України, а саме:

  • Державна зрада;
  • Підготовка до вчинення вбивства;
  • Участь у непередбачених законом збройних формуваннях;
  • Участь у терористичній організації.

У серпні Служба безпеки України затримала кілерів, які планували вбивство міністра оборони Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

У грудні очільник СБУ Василь Малюк заявив, що російські спецслужби готувалися ліквідувати очільника української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Але правоохоронці запобігли цьому замаху.

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